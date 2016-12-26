Дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли, чого чекати від погоди

У понеділок, 26 грудня, на більшій частині території України опадів не очікується.

Проте в західних областях очікується мокрий сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь, повідомляє Гідрометеоцентр. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Читайте також: Синоптик попереджає про різку зміну погоди Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях до 5° тепла. У Києві–- без істотних опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

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