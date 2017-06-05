Доведено російське походження "Бука", який збив Boeing 777: звіт Bellingcat

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Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat довела, що "Бук", який збив малайзійський літак рейсу MH17, має російське походження.
У 2014 році "Бук" був приписаний у військовій частині 32406 до 53-ї російської зенітно-ракетної бригади, йдеться у доповіді на сайті організації.
Експерти оприлюднили фотографію "Бука" перед передислокацією зенітно-ракетного комплексу з Росії в Україну, яка була зроблена у 2013 році.
За словами фахівців, "Бук" на фото той самий, який, збив Boeing 777. Про це свідчать білі цифри номера, позначки габариту навантаження і транспортні марки ЗРК.
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Вони знаходяться в тому ж місці, що і на фотографіях і відео "Бука 332", коли він був у Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року,
– йдеться у доповіді.
На одному з фото у транспортному дворі 53-ї бригади біля "Бука" стоїть механік. Локацію військової частини у селищі Маршала Жукова, що неподалік від Курська, підтверджують геотеги.
Сам механік пояснив, що працював багатьох містах РФ. Чоловік підтвердив, що точно був у Курську в 2013 році і, "можливо", у 2014 році.