Дружина нардепа поділилась найкумеднішим фейком про чоловіка

Дружина народного депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва телеведуча Марічка Падалко розповіла, яка новина стала лідером у її особистому рейтингу фейків про чоловіка.

Про це Падалко написала у своєму Facebook.

Вона поділилась посиланням на новину, у якій йдеться про те, що нібито Єгор Соболєв писав їй повідомлення, що хоче відставки президента.

Падалко розповіла, що це насправді вона написала повідомлення чоловікові про подробиці Дня Сім'ї, який відбувався у школі їхніх дітей.

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Як пояснила вона, це день, коли всі предмети в школі викладають батьки, або розповідають дітям про щось цікаве.

Так ось один з Татусів у Мані провів дуже цікавий, з її слів, урок про інформацію, її джерела і так далі. Але що було в кінці, я дізналася тільки сьогодні. Тато-вчитель попросив дітей записати на камеру, про що вони мріють, для історії. Маша захотіла першою: "Хочу, щоб в країні змінився президент. І щоб закінчилася війна",

– написала Падалко.

А після їхньої доньки це почали повторювати вже й інші діти.

"Найкумедніше в цій історії те, що Тато, який проводив цей урок, працює в прес-службі Адміністрації Президента. Підозрюю, що оператор теж був з Банкової. Звісно, ми, батьки, це не обговорювали, в нас в країні свобода слова і думок, тим більше в дітей. Звісно, коли я вийшла зі школи, мені кортіло Єгору про це написати. Так і народилася "новина", – пояснила Марічка Падалко.

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