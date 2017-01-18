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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Дурні, гляньте в дзеркало, – Гройсмана обурила прив’язка курсу валют і мінімалки

22:54, 17 січня 794 Читать новость на русском
Гройсман закликає не панікувати
Гройсман закликає не панікувати / 24 Канал

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обурився заявами про те, що у падіння гривні винне підвищення мінімальної зарплати.

Про це пише видання ТСН.

За його словами, курс гривні обвалив "святковий січень".

"Ті, хто прив'язують це до мінімальної зарплати, я хотів би сказати тим експертам і псевдополітиканам: дурні, подивіться в дзеркало! Ми ще не виплатили в січні мінімальну зарплату, вона буде виплачуватися тільки в лютому. Тому вона не могла ніяк впливати на курс і не впливатиме на курс", – заявив Гройсман.

Читайте також: Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні

Він також закликав не панікувати. Він послався на розмову з головою НБУ Валерією Гонтаревою, яка запевнила, що Нацбанк готовий протидіяти спекулятивним коливанням, а валютних резервів країни досить, щоб стабілізувати курс.

Теги: Україна Володимир Гройсман Курси валют Міністерство соціальної політики НБУ
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