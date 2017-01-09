Дві смерті від нападу собак за два дні: чому домашні тварини стали вбивцями

Днями чотири вівчарки насмерть загризли чоловіка на Київщині. Така ж трагедія трапилася у місті Гола Пристань на Херсонщині.

Родичка загиблого Володимира Томіліна з жахом згадує день, коли сталась трагедія. Жінка приїхала на місце трагедії за півгодини після нападу собак, коли чоловік вже був мертвий.

Трагедія сталась різдвяного ранку. Чоловік ішов селом, як раптом на нього накинулися чотири вівчарки. Односельчани спробували відігнали тварин, однак врятувати Володимира не вдалося.

Тварин-убивць тутешні мисливці застрелили практично одразу. Сусіди загиблого кажуть, вівчарки не вперше нападали на людей. Минулої весни від них ледь врятувався місцевий хлопець.

Читайте також: З'явились шокуючі деталі щодо чоловіка, якого загризли собаки

Офіційних результатів експерти ще не має. Однак односельчани загиблого переконують, що і без цього знають, чому так трапилося. Кажуть, що тварин дуже мало годували.

Наступного дня схожа трагедія сталась на Херсонщині. У місті Гола Пристань троє собак насмерть загризли 43-річного місцевого мешканця.

Як повідомили у поліції, власники будинку поїхали на відпочинок, а потерпілий наглядав за собаками.

На думку кінолога Сергія Шаргородського, найчастіше собаки нападають на людей, якщо за ними погано доглядають. У хворих на сказ тварин поведінка інша.

Читайте також: У Росії чоловіки задавили ведмедя вантажівкою та зняли жорстоке відео (18+)

Проте, відстояти свої права у суді жертвам нападів або їх близьким не просто, кажуть юристи. За українським законодавством, до кримінальної відповідальності власника можуть притягнути лише, якщо він натрапив свого пса на когось. Все решта карається штрафом.



У загиблого лишились дружина, інвалід другої групи та двоє дітей.