  • укр
  • рус
15:35
9 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Вибух в Сумах. Жертви лютого морозу
Випуск новин
13:48, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Дві смерті від нападу собак за два дні: чому домашні тварини стали вбивцями

14:19, сьогодні 688 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Днями чотири вівчарки насмерть загризли чоловіка на Київщині. Така ж трагедія трапилася у місті Гола Пристань на Херсонщині.

Родичка загиблого Володимира Томіліна з жахом згадує день, коли сталась трагедія. Жінка приїхала на місце трагедії за півгодини після нападу собак, коли чоловік вже був мертвий.

Трагедія сталась різдвяного ранку. Чоловік ішов селом, як раптом на нього накинулися чотири вівчарки. Односельчани спробували відігнали тварин, однак врятувати Володимира не вдалося.

Тварин-убивць тутешні мисливці застрелили практично одразу. Сусіди загиблого кажуть, вівчарки не вперше нападали на людей. Минулої весни від них ледь врятувався місцевий хлопець.

Читайте також: З'явились шокуючі деталі щодо чоловіка, якого загризли собаки

Офіційних результатів експерти ще не має. Однак односельчани загиблого переконують, що і без цього знають, чому так трапилося. Кажуть, що тварин дуже мало годували.

Наступного дня схожа трагедія сталась на Херсонщині. У місті Гола Пристань троє собак насмерть загризли 43-річного місцевого мешканця.

Як повідомили у поліції, власники будинку поїхали на відпочинок, а потерпілий наглядав за собаками.

На думку кінолога Сергія Шаргородського, найчастіше собаки нападають на людей, якщо за ними погано доглядають. У хворих на сказ тварин поведінка інша.

Читайте також: У Росії чоловіки задавили ведмедя вантажівкою та зняли жорстоке відео (18+)

Проте, відстояти свої права у суді жертвам нападів або їх близьким не просто, кажуть юристи. За українським законодавством, до кримінальної відповідальності власника можуть притягнути лише, якщо він натрапив свого пса на когось. Все решта карається штрафом.

У загиблого лишились дружина, інвалід другої групи та двоє дітей.

Теги: Україна Київ Жертви світ тварин Херсон
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
сьогодні, 13:06 Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
752
Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
сьогодні, 09:16 Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
Злой Одессит 1 12392
ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
8 січня, 15:33 ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
790
Утраченные возможности: жизнь за пределами
8 січня, 14:50 Утраченные возможности: жизнь за пределами "республики" намного ярче, чем в Луганске
Ольга Черненко 5031
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
8 січня, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 3 8699
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Частина населення вважає, що наші сподівання на ЄС – марні, – Бекешкіна
27 вересня 2016 , 20:13 1
Клімкін повідомив страхітливу цифру щодо обстрілів з боку терористів на Донбасі
29 листопада 2016 , 21:33
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук