Двох маленьких дітей врятували від холодної смерті на Донеччині

П'яні батьки двох малолітніх дітей три дні не опалювали будинок, і дівчатка віком півтора і 8 років ледь не замерзли на смерть.

Про це повідомили на сайті Волноваського відділу поліції Донецької області.

Сім'я має репутацію неблагополучної. Коли вдарили морози, сусіди почали переживати за дітей, тож викликали правоохоронців. В будинку поліцейські побачили нетверезих батьків, а в оселі була майже мінусова температура.

Дівчаток відправли в волноваську лікарню. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Далі співробітники ювенальної превенції мають направити дітей до реабілітаційного центру, доки не вирішать подальшу долю батьків.

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