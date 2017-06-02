Екс-беркутівець приведе в "Муніципальну поліцію" Філатова шістдесят нових бійців

З приходом на посаду керівника КП "Муніципальна поліція" екс-начальника дніпропетровського "Беркута" Андрія Ткаченка починається набір нових співробітників.

Про це Андрій Ткаченко повідомив на прес-конференції, передає Depo.Дніпро.

Штат КП "Муніципальна поліція" буде збільшений з 86 до 150 осіб.

За словами Ткаченка, набирати співробітників будуть з числа АТОшників, ветеранів МВС і спортсменів.

Раніше в коментарі "Радіо Свобода" учасник АТО Олег Чистопольцев (колишній працівник "Муніципальної поліції Дніпра", звільнений після того, як почав критикувати діяльність мера і міськради) повідомив, що новопризначений керівник "заводить" разом з собою на роботу в "Муніципальну поліцію" ще півтора-два десятки колишніх "беркутівців".

"Це ті люди, які будуть виконувати накази Філатова, якими б вони не були. Що називається, "ручна "структура", – сказав Олег Чистопольцев в коментарі "Радіо Свобода".

Крім того, "Радіо Свобода" повідомило, що за тендерами, які пройшли в другому півріччі 2016 року, з міського бюджету Дніпра на муніципальну поліцію було витрачено кілька мільйонів гривень (5,5 мільйона гривень на екіпірування та матеріальне забезпечення. Суму було вказано без урахування заробітної плати співробітників, яка орієнтовно склала 5-6 мільйонів гривень у 2016 році, виходячи з кількості співробітників КП – понад 70 осіб).

Очевидно, що після збільшення штату, витрати на утримання "Муніципальной поліції Дніпра" в поточному році і в подальшому значно зростуть.

Нагадаємо, що 27 травня мер Дніпра Борис Філатов оголосив про намір призначити керівником КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міськради екс-керівника "Беркута" Андрія Ткаченка. Після цього в соцмережах почалася хвиля бурхливих обговорень, під час яких Філатов блокував і ображав учасників дискусії.



Низка працівників комунальних підприємств Дніпра заявили про звільнення через незгоду з кадровими рішеннями мера.



1 червня перед будівлею міськради пройшов мітинг проти призначення екс-керівника "Беркута" Андрія Ткаченка керівником КП "Муніципальна поліція".