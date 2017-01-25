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Екс-дружина Джонні Деппа побувала в Дніпрі, – ЗМІ

10:01, сьогодні 1287 Читать новость на русском
Ванесса Параді
Ванесса Параді / Getty Images

Французька кіноакторка та колишня дружина Джонні Деппа відвідала Дніпро в рамках зйомок стрічки литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іней".

Про це повідомляє місцеве видання "Події. Дніпро" з посиланням на актора Бориса Абрамова.

"У Києві Ванесса була ще в грудні 2016 року. А зараз вона прилетіла до Дніпра для зйомок у фільмі "Іній". У ролі військового фотокореспондента. Фільм про волонтерів, війну в Україні, любов", – підкреслив митець.

У соцмережах також можна зустріти інформацію про візит француженки до Дніпра.

За даним "КП в Україні", Параді відвідувала Дніпро минулими вихідними.

Також зазначається, що візит акторки тримали в суворій секретності та не розголошували, а знімальній групі та персоналу заборонили робити будь-які фото зі зйомок або розповідати про це.

Щоправда, журналісти все ж дізналися, що Ванесса в Україні попросила національний десерт, відтак їЙ запропонували скуштувати вареники з вишнею, а ті їй дуже сподобалися.

Читайте також: Ванесса Параді приїхала до Києва, щоб зніматись в українському фільмі

Нагадаємо, Ванесса Параді грає у фільмі про конфлікт на Сході України, зйомки якого також відбувалися і на межі з окупованим Кримом. Стрічка є спільним виробництвом Франції, Литви, України та Польщі.

Теги: Україна Культура Кіно Новини Дніпра LifeStyle
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