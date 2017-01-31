Екс-голова банку "Михайлівський" знайшовся у лікарні

Колишнього очільника банку Михайлівський Ігора Дорошенка здивувала звістка про те, що він утік з-під домашнього арешту, оскільки він не ховається від правоохоронних органів і планує цього робити у майбутньому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З четверга перебуваю у лікарні. Мене госпіталізували "швидкою допомогою", – стверджує банкір.

За його словами, він не переховувався та не планує.

"Всі обов'язки, покладені законодавством, в тому числі щодо інформування відповідних інстанцій, я та адвокати виконуємо: проінформували слідство та прокуратуру у встановлені терміни з наявністю відповідних документів, що все підтверджують", – додав Дорошенко.

Читайте також: Вигідний банкопад: чому НБУ закрив очі на мільйонні оборудки в банку "Михайлівський"?

Нагадаємо, весною 2016 року банк "Михайлівський" визнали неплатоспроможним. Згодом з’явилась інформація, що його колишній голова втік з-під домашнього арешту.