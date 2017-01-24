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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт виділив 3 сценарії подій на Донбасі – кожен несе для України великий ризик

18:19, сьогодні 436 Читать новость на русском
Новий спалах на Донбасі може початись у травні
Новий спалах на Донбасі може початись у травні / Фото з відкритих джерел

Цей рік буде важким і визначальним у протистоянні України та Росії. На українців чекатиме багато сюрпризів.

Таку думку озвучив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в коментарі виданню gazeta.ua.

"Слід очікувати багато неприємних сюрпризів. Маємо несприятливу обстановку – слабкість Європи, невизначеність США. Росія тим часом робить акцент на політично-дипломатичну війну", – пояснив експерт.

Він зауважив, що в Україні впав рівень довіри до влади, тож це може зіграти на користь Росії.

Бадрак вважає, що першу половину року бойовики будуть здійснювати розвідку боєм, аби визначити українське суспільство.

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Експерт має три сценарії, за якими розвиватимуться події.

"Це змова Росії і США проти України. Збільшення конфронтації Росії і Заходу без урахування інтересів України. І створення антипутінської коаліції з урахуванням інтересів України. Будь який сценарій несе для України великий ризик збільшення військових атак. Загострення може статися у період з травня і до кінця літа", – впевнений експерт.

Теги: Новини Росії Дональд Трамп США Україна АТО Війна на Донбасі
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