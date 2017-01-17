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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Експерти назвали причину падіння гривні, про яку мовчить НБУ

23:07, 16 січня 1007 Читать новость на русском
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За тиждень після Різдва гривня девальвувала на 8 %, що дорівнює приблизно 3 гривням.

29 гривень за 1 долар – таку вартість нацвалюти побачили українці після Різдва.

За словами голови ради НБУ Богдана Данилишина, факторами, які впливають на обмінний курс у цій ситуації є сезонність. На початку року, кожного року ділова активність в державі спадає, що зумовлює звичайне скорочення обсягів валютної виручки.

Він також додав, що впливають на обмінний курс також передноворічні виплати представникам бюджетної сфери, пенсіонерам, які здійснювалися з державного бюджету України. Пожвавлення споживчого попиту серед населення.

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Експерти-фінансисти загалом погоджуються з Нацбанком: частково гривня девальвувала через виплати бюджетникам в кінці грудня, а спад ділової активності на свята спровокував попит на валюту. Та ключова причина обвалу гривні, про яку НБУ воліє мовчати, полягає в іншому.

Основна причина чого сталася девальвація – це націоналізація Приватбанку. Ви самі розумієте, це дуже великий банк. НБУ зробив дуже велику емісію гривні,
– розповів Олександр Охрименко.

Якби не "Приватбанк", то на час новорічних свят експерти мали всі підстави очікувати зміцнення гривні. Саме ця емісія НБУ для потреб Привата ще тиснутиме якийсь час на гривню. Та все ж різкого обвалу фінансисти не прогнозують. Експорт відновлюється. Ціни на метал – сприятливі.

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна НБУ Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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