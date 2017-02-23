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Енергетики Бурштинської ТЕС вийшли на протест

23:27, 22 лютого 451 Читать новость на русском

На Бурштинській ТЕС акції протесту. Колектив електростанції знову зібрався та обурений через зарплатню.

Працівники розповіли, що після підвищення мінімального окладу і тарифів, їхні доходи не змінилися. Турбують усіх і заплановані скорочення. Тим часом люди кажуть, що ТЕС з кожним роком демонструє лише збитки.

Підтримати енергетиків на Бурштинську ТЕС приїхав Міхеїл Саакашвілі. За його словами, усі проблеми через енергетичну монополію. Власники електростанції нині зацікавлені збувати енергію за кордон, аби отримувати прибуток у валюті.

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Тому вони економлять на звичайних працівниках. Мало того, монополія розповсюджується і на уряд. А він у свою чергу шантажує людей тарифами.

Натомість керівництво Бурштинської ТЕС запевняє, що із січня середня зарплата персоналу зросла, а скорочень взагалі не було. Втім люди наполягають на іншому. Якщо ситуація на підприємстві і надалі погіршуватиметься, вони обіцяють влаштувати нові акції протесту.

Теги: Україна Політика Міхеїл Саакашвілі Енергетика Мінімальна зарплата
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