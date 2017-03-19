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Ердоган звинуватив Меркель у застосуванні "нацистських методів"

21:59, сьогодні 133 Читать новость на русском
Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / zn

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель застосовує нацистські методи.

Свою думку він озвучив під час промови, яку транслювало телебачення 19 березня, пише Deutsche Welle.

Ти нині теж застосовуєш нацистські методи. Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер-міністрів, щодо моїх братів і сестер-депутатів, які туди їздять,
– сказав Ердоган.

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Заяву Ердогана вже прокоментувала заступник голови партії Християнсько-демократичний союз (лідером якої є Меркель) Юлія Клекнер.

Пан Ердоган узагалі ще при своєму розумі,
– сказала вона.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму.

Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана. Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.

Теги: Політика Ангела Меркель Туреччина Реджеп Ердоган
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