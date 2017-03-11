Ескалація конфлікту на Донбасі: зросла кількість загиблих українських бійців

За минулу добу ворог відкривав вогонь понад сотню разів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці Facebook.

"Загалом зафіксовано 107 обстрілів. Дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що інтенсивний ворожий вогонь вівся на Маріупольському напрямку. Зокрема з 122-міліметрової артилерії обстріляли Водяне та Гнутове.

По Мар’їнці працював танк та міномети. Миколаївку, Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове бойовики обстріляли з гранатометів. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне.

На Луганському напрямку з "Градів", артилерії, міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів противник обстріляв Кримське. Також ворожому вогню піддались Смолянинове, Новоолександрівка, Валуйське та Новозванівка.

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Кам’янці, Невельському, Зайцевому, Новолуганському, шахті Бутовці, Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Опитному, Новгородському, Кам'янці, шахті Бутівці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському,

– додали у прес-центрі.

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Нагадаємо, раніше у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що ввечері 10 березня внаслідок обстрілів загинув один український військовий, дев'ять отримали поранення, ще десять – травмовані.