Ескалація під Авдіївкою: як місто оговтується від масованого обстрілу

В Авдіївці після вчорашніх шквальних обстрілів з боку ворога в місті зникло електропостачання. Також Авдіївка може залишитись без опалення.

Обгорілі стіни і будинки без даху – наслідки нічного обстрілу передмістя Авдіївки. Від масованого вогню у приватному секторі зайнялися щонайменше чотири будівлі. Гасили вогонь пожежники, військові, волонтери і навіть журналісти, які опинилися неподалік місця обстрілу. Воду ж черпали прямо з калюж.

Під час потужного обстрілу передмістя дивом обійшлося без жертв. Тим часом складною залишається ситуація і в самій Авдіївці. Через обірвані лінії електропередач місто знову залишилося без світла. За словами військових, які несуть службу в цьому районі, бойовики зумисне цілять по об'єктах інфраструктури. Таким чином хочуть спровокувати в Авдіївці гуманітарну кризу.

Через обстріли Донецької фільтрувальної станції з боку терористів довелося евакуювати працівників підприємства. Тож в Авдіївці ще й проблеми з водопостачанням.

Звичайно, насоси зараз не працюють. Але вода природним способом подається до першого-другого поверху. На території старого міста також вода є. Якщо запустимо електрику, то воду будемо подавати по годинах. Якщо ні, то доставимо сюди більш потужні генератори. І за рахунок генераторів будемо подавати воду,

– прокоментував керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін.

Аби полагодити лінії електропередач, Україна вимагає від Росії вгамувати бойовиків біля Авдіївки. Та російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації відмовилася надати письмові гарантії припинення вогню.

У штабі ж АТО наголосили, що Донецький напрямок залишається найгарячішим.

Триває ескалація під Авдіївкою. Вчора, 24 лютого, бойові дії на цих рубежах тривали близько 14 годин. Противник почав обстріли з самого ранку і не припиняв їх до пізнього вечора. При цьому окупанти випустили близько 150 мін та декілька десятків артилерійських та танкових снарядів,

– зазначив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Додамо, що сьогодні, 25 лютого, у зоні АТО поранили двох українських військових, одного – травмували. На донецькому напрямку терористи стріляли з танків та мінометів.