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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Фанати автокросу з’їхалися на чемпіонат у Дніпрі

11:04, сьогодні 112 Читать новость на русском

В Дніпрі відбувся 4 етап Чемпіонату України з автокросу та 2 етап Кубку України з кантрі-кросу. Спортсмени з усієї України боролись за звання Чемпіона на одній з найсучасніших трас.

Дніпро – це єдине в Україні місце, де проводять такого роду змагання. Пілоти мчать на спеціально облаштованих трасах, довжиною у чотири та сім кілометрів.

Найменші учасники – діти до 14 років. У другій заліковій групі взяла участь єдина жінка – Марина Полтавцева із Києва. Автокрос для неї - це життя, адже займається ним ще з дитинства.

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Це вже другий етап Кубку України з кантрі-кросу. На спортсменів чекають ще три етапи. Вони ж і визначать Чемпіонів 2017 року.

Теги: Новини України Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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