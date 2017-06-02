Філарет відзначив роль Гузара у примиренні на Галичині

Ще на початку 90-х років XX століття на Галичині між предстоятелями Української Греко-Католицької та Української Православної Церков бували конфлікти, щоправда після того, як Любомир Гузар став кардиналом, настало примирення.

Про це розповів предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет у ефірі одного з український телеканалів.

Любомир Гузар очолював УГКЦ трохи більше ніж 10 років. Саме за його часів налагодилися добрі стосунки між православною церквою й УГКЦ, а як ми добре знаємо, на початку 90-х років була жорстока боротьба в Галичині між православними та греко-католиками. Коли став кардиналом Любомир Гузар, то настало примирення,

– підкреслив священнослужитель.

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Також він наголосив, у цьому була заслуга саме Гузара.

"Любомир Гузар був глибоко віруючою особою, його характер був м'яким. Він був лагідним до всіх, що сприяло налагодженню таких добрих відносин. Ми віримо, що Господь за його працю, віру, любов, подвиг дарує йому Царство Небесне", – резюмував Філарет.

Крім того, очільник УПЦ нагадав, що заснував із Гузаром так звану "ініціативну групу "Перше грудня", щоб закликати громадських діячів, політиків до сприяння примиренню в Україні.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.



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