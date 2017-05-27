Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером

Президент Филиппин стремится подружиться с Владимиром Путиным, а новозеландцы запустили космическую ракету, напечатанную на 3Д-принтере.

Президент-матершинник

В последнее время все больше новостей приходит с Филиппин – страны, которая обычно ни в чем таком не замечена.

Объясняется это, в основном, личностью местного президента – Родриго Дутерте – человека весьма экзотических склонностей и взглядов.

В области международных отношений, он обзывал Барака Обаму "сукиным сыном", а сотрудников его администрации – "обезьянами" и "дураками", посылая прошлого американского президента по всем известному адресу.

Дональда Трампа он время от времени пародирует, позволяя себе лексику «ниже пояса», Папу Римского посылает вслед за Обамой, зато Владимира Путина называет своим кумиром.

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В личном плане Дутерте тоже человек загадочный. Он сравнивал себя с Гитлером, обещая убить столько же наркоманов, сколько фюрер – евреев. Как минимум, в одном убийстве он, кстати, признался.

Филиппинский президент утверждал, что может за одну ночь переспать с десятками женщин, а также жаловался, что не поучаствовал в резонансном изнасиловании австралийской туристки. Свое сожаление он пояснил тем, что ему понравилась ее внешность.

Родриго Дутерте и правда любит поговорить на самые разные темы, причем речи его у неподготовленных слушателей всякий раз вызывают оторопь. Но это еще полбеды. Он, к сожалению, еще и правит своей страной.

По его приказу на Филиппинах развернут настоящий террор. Жертвами его становятся люди, заподозренные в употреблении или распространении наркотиков. Поскольку президент разрешил убивать их без суда и следствия, число жертв этого «правосудия» измеряется десятками тысяч.

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При этом, конечно, убивают не только за наркотики. Никому не известное число людей стало жертвами террора по ложным доносам недоброжелателей, хотя к наркомафии никакого отношения и не имели.

Дутерте правил своей страной как обезумевший король, в результате чего и получил восстание. Во время его недавнего визита в Москву на юге Филиппин взбунтовались мусульмане. Кстати, их католик-Дутерте не любит особенно сильно.

Как оказалось, восставшие оказались союзниками Исламского государства – они убили два десятка прихожан церквей, а также одного священника. В результате Дутерте срочно прервал свой визит в Москву и улетел на родину.

Но на переговорах в Кремле он успел признаться своему кумиру, что собирается прекратить любое сотрудничество с США и начнет дружить с РФ. Более того, он попросил Путина продать ему оружие, так как американцы ранее в этом ему отказали.

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В принципе, настоящий гопник, любитель массовых убийств, сравнивающий себя с Гитлером – вполне адекватный партнер для нынешнего российского президента. Во всяком случае, я не очень удивлюсь, если вскоре мы узнаем о «стратегическом партнерстве» двух этих деятелей.

Обезвоженный Судан

Тем временем на другом конце света развиваются события, которые с уверенностью можно назвать прологом войны будущего.

В далеком Южном Судане, расположенном в центре Восточной Африки, с новой силой разгорается гибридная война. За обычную пресную воду.

Тут надо пояснить. Население всего африканского континента очень быстро растет. Ему нужно все больше воды – как для питья и повседневных нужд, так и для сельского хозяйства – чтобы выращивать еду.

Контроль над водой в этих условиях означает не только выживание того или иного государства, но и невероятно мощный рычаг давления на соседей. Вода там становится самой большой ценностью.

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Южный Судан в этом смысле – главный ключ к успеху. На территории этой невероятно богатой страны расположены горы и болота, в которых берут начало многие притоки реки Нил. Перегородив их плотинами, регулируя сброс воды можно диктовать свои условия практически всей северо-восточной Африке.

И именно поэтому к Южному Судану жадно тянутся руки его соседей – близких и далеких. Египет, Кения, Эфиопия и просто Судан начали вооружать и поддерживать там собственные группировки, которые ведут многолетнюю гражданскую войну.

В войне этой участвуют и местные полевые командиры, которые действуют просто звериными методами, вырезая мужчин в целых селах и городах, угоняя женщин и детей в рабство. В стране начался голод и эпидемии, но гуманитарные организации опасаются отправлять туда помощь из-за опасений за жизнь собственных сотрудников.

Тут многие могут сказать: ну да, жаль их, конечно, но нам какое дело? Где мы, а где – Южный Судан? И это будет большой ошибкой.

Дело в том, что из этой страны началось повальное бегство населения. По подсчетам ООН, к концу текущего года ее покинет половина 13-миллионного населения. В соседних, тоже неблагополучных странах эти люди никому не нужны. Они пойдут на север – в Европу. Деваться больше некуда.

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В 2015 году приход всего одного миллиона беженцев породил в ЕС серьезнейший кризис. Трудно представить себе, что случится, если их будет шесть.

Но главное: это только начало. Войны за воду с увеличением населения и потеплением климата скоро начнутся и в других странах и регионах мира. Южный Судан – это только начало.

Именно поэтому лучше мировому сообществу сделать что-то сейчас, чтобы потом весь мир не погрузился в конфликт за самое простое вещество на планете – обычную воду.

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Ракета из принтера

На этой неделе в Новой Зеландии произошло событие крайне важное для освоения космоса. Местная компания, которая называется Rocket Lab, запустила в космос свою первую ракету.

И что важно отметить – эта ракета полностью распечатана на 3D-принтере, поэтому стоит сущие копейки. К сожалению, запуск получился не очень удачным – ракета взлетела на нужную траекторию, там все прошло нормально, но в самый ответственный момент спутник от нее почему то не отделился. Поэтому можно сказать, что не очень удачный запуск.

С другой стороны – ракета на старте не взорвалась, все прошло достаточно успешно для первого раза.

Напомню, что ракеты компании SpaceX – Falcon 9, о которых я часто рассказываю, тоже по началу практически все взрывались.

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Глава компании Rocket Lab – Питер Бэк сказал, что, в общем, он доволен запуском и планирует продолжать. По его словам, сейчас у него есть уже 50 заказов на эти ракеты и число их увеличивается.

Дело в том, что запуск спутников этими ракетами стоит невероятно малых денег и, видимо, будет пользоваться очень большой популярностью.

Я желаю вот этой компании – Rocket Lab и ее главе Питеру Бэку – всяческих успехов и надеюсь, что полеты в космос в будущем будут стоить копейки, дешевле, чем из Киева во Львов.