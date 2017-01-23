Фінансова поліція працюватиме краще за податкову, – експерт

Створення фінансової поліції – дуже важливий крок. Це має бути окрема структура від Фіскальної служби та від Міністерства фінансів, тому що зараз податкова міліція є структурою фіскальної служби і це означає, що нею дуже часто зловживають як "страшилкою" для бізнесу.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.

Від самого початку існування податкової міліції закладений конфлікт інтересів. Це орган, який фактично працює сам на себе. Співвідношення між тим, яка кількість, скажімо, повернутих коштів, засуджень, кількість проваджень і те, скільки коштів йде на фінансування з держбюджету, фактично за рахунок платників податків, робить діяльність податкової міліції неефективною,

– сказав Банчук.

Відтак, за його словами, цю систему треба перезавантажити, оскільки вона не виправдовує свого існування. Тому в новий орган важливо провести і нових людей. Редакція закону дозволяє це зробити.

Зокрема, при першочерговому формуванні фінполіції встановлюються певні квоти – не більше 25% від тих осіб, хто протягом року працював у ДФС, МВС чи СБУ на посадах слідчих або оперативників. На думку Банчука, це дає надію на те, що цю систему оновити можна.

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Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон, який передбачає створення Фінансової поліції. Передбачається, що у новій структурі працюватиме 2,5 тисячі співробітників. Мінімальна зарплата в фінполіції становитиме 16 тисяч гривень.