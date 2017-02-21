Фірташа затримала поліція

Після завершення суду над Дмитром Фірташем в Австрії українського бізнесмена затримала поліція.

Про це в Twitter'і написав журналіст видання Time Саймон Шустер.

"Фірташ тільки що був затриманий в будівлі суду австрійською поліцією. Юристи підтверджують, що він зараз перебуває в ув'язненні", – написав журналіст.

#Firtash has just been detained in the courthouse by Austrian police. Lawyers confirm he is now in custody. pic.twitter.com/Ip7LiPvCsx — Simon Shuster (@shustry) 21 февраля 2017 г.

При цьому прес-служба Фірташа заперечила, що бізнесмена заарештували.

Нагадаємо, сьогодні в ході суду над Фірташем у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна.



В мережі на екстрадицію Фірташа відрегаували неоднозначно. Дехто стверджує, що це дуже важливий крок для України, а дехто жартує з приводу отримання американської візи бізнесменом.