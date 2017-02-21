Фірташа затримала поліція

Після завершення суду над Дмитром Фірташем в Австрії українського бізнесмена затримала поліція.
Про це в Twitter'і написав журналіст видання Time Саймон Шустер.
"Фірташ тільки що був затриманий в будівлі суду австрійською поліцією. Юристи підтверджують, що він зараз перебуває в ув'язненні", – написав журналіст.
При цьому прес-служба Фірташа заперечила, що бізнесмена заарештували.
Нагадаємо, сьогодні в ході суду над Фірташем у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна.
В мережі на екстрадицію Фірташа відрегаували неоднозначно. Дехто стверджує, що це дуже важливий крок для України, а дехто жартує з приводу отримання американської візи бізнесменом.