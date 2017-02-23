Українського олігарха Дмитра Фірташа знову затримали у Відні.

Затримання бізнесмена пов'язане із рішенням суду про екстрадицію Фірташа до США, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на австрійські ЗМІ. Інформацію про затримання також підтвердили адвокати бізнесмена.

Запобіжний захід щодо Фірташа у справі про екстрадицію суд визначить 24 лютого.

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Адвокати Фірташа переконані, що олігарх залишиться в столиці Австрії ще на термін від декількох місяців до більше року в зв'язку з відсутністю у його справі прецедентів в австрійському правосудді.

Нагадаємо, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадитувати Фірташа до США, проте відразу після засідання суду прокуратура Відня затримала Фірташа на 48 годин. Це було зроблене у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд повинен був визначитися із запобіжним заходом.



Сьогодні, 23 лютого, стало відомо, що суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави. Бізнесмен здав свій закордонний паспорт.