Фонд "Відродження" засуджує Пінчука, але не відмовляється від спільних проектів

Міжнародний фонд "Відродження", який входить до мережі, створеної Джорджем Соросом, не поділяє поглядів Віктора Пінчука, викладених в його скандально відомій статті для Wall Street Journal напередодні Нового Року. Водночас фонд продовжить роботу над спільними проектами з фондом Пінчука.

Про це йдеться в заяві, розміщеній 7 січня на його сайті.

"Міжнародний Фонд "Відродження" з повагою ставиться до усіх публічних спроб знайти шляхи розв’язання воєнного конфлікту, спричиненого агресією Російської Федерації... водночас ми не поділяємо позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journal від 29 грудня 2016 року", – наголосили у фонді "Відродження".

Зокрема, фонд не поділяє ідею відмови від стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. У "Відродженні" також не вірять, що винесення "за дужки" питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії зробить Україну життєздатною державою.

Не поділяючи тези, викладені в згаданій статті, ми, проте, продовжуємо виконувати свої партнерські зобов’язання у проектах, які ми здійснюємо спільно з Фондом Віктора Пінчука. Зокрема, в січні ми підтримуємо відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних експертів та інтелектуалів "Українського сніданку" в рамках Економічного Форуму в Давосі,

– додали у фонді.

До слова, Президент України Петро Порошенко не відвідає традиційний український ланч у Давосі (Швейцарія), який організовує фонд Віктора Пінчука.



Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.



В Адміністрації Президента України заявили, що компроміс за ключовими пунктами, запропонованими Віктором Пінчуком, неможливий.