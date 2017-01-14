Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших чиновників України: інфографіка

Петро Порошенко очолив список найбагатших політиків.

За версією "Forbes Україна" очолив рейтинг Президент України Петро Порошенко.

У 2015 році родина глави держави володіла понад 940 млн доларів. На банківських рахунках Порошенка лежить 26,7 млн доларів.

Друге місце у рейтингу отримав нардеп Констянтин Живаго. А трійку багатіїв замикає ще один народний обранець – Вадим Новинський.

Що цікаво, більшість чиновників рейтингу зберігають гроші у готівці, а не на банківських рахунках. Крім нардепів Костянтина Жеваго та Леоніда Клімова, які у 2015 році взагалі не задекларували готівку.

Зазначимо, у рейтингу Forbes народними депутатами не є лише троє учасників: мер Києва Віталій Кличко, президент Петро Порошенко та губернатор Миколаївщини Олексій Савченко.

Читайте також: Українець потрапив у перелік 30 кращих ІТ-підприємців року від Forbes