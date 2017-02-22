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Фронт не по зубах, то починає діяти "п’ята колона", – Порошенко

13:22, сьогодні 552 Читать новость на русском
Порошенко розповів про
Порошенко розповів про "п'яту колону" в Україні / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія за допомогою так званої "п’ятої колони" намагається дестабілізувати ситуацію всередині України.

Про це він заявив під час виступу на оперативних зборах керівництва Генштабу ЗСУ в Києві.

Ворог помітив позитивні зміни в ЗСУ, інакше не подвоював і не потроював зусиль би із внутрішньої дестабілізації в Україні. Фронт – не по зубах, то ламають голови, що б зробити такого, аби вибухнуло в тилу, і не просто думають, а діють, не самі, а за допомогою "п’ятої колони",
– наголосив Порошенко.

Він нагадав, як напередодні СБУ викрила саме таких "колоністів", коли завдання з Росії отримували безпосередньо помічники деяких народних депутатів.

"Різноманітні заходи з дестабілізації ситуації в Україна вони готували на пряме замовлення з Російської Федерації, вони адміністрували сайти, збирали багатотисячні групи під назвою "Українська революція", "Третій Майдан" і адмініструвалось це все із Санкт-Петербурга і Москви", – зазначив президент.

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Проте, за його словами, це не єдина технологія, яку Москва намагається задіяти проти України, проте є й ті, хто з власної волі підіграє Москві.

Хіба мало таких, кого вона використовує наосліп, кому насправді і наказувати не треба – самі все зроблять або в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, хто не вважає за гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому,
– сказав Порошенко.

Президент також звернув увагу, що найбільше про так званий "Третій Майдан" говорили російські пропагандистські ЗМІ на кшталт телеканалу "Звєзда".

Теги: Україна Петро Порошенко Політика Збройні Сили України Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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