ФСБ вербує бойовиків "ЛНР" на війну в Сирію, обіцяючи шалені гроші, – Тимчук

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Російські агенти ФСБ активно вербують на Донбасі бойовиків "ЛНР" з числа місцевих жителів на війну в Сирію. За це бойовикам пропонується висока оплата.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник "Інформаційного спротиву", нардеп Дмитро Тимчук.
Зазначається, що відповідну агітацію серед членів "козацьких формувань" в "ЛНР" проводять представники так званої громадської організації "Союз добровольців Донбасу" та "Союз козаків – воїнів Росії і Зарубіжжя".
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Додамо, що ватажком "Союз добровольців Донбасу" є терорист Олександр Бородай, а ватажок "Союзу козаків – воїнів Росії і Зарубіжжя" – депутат Держдуми Росії Віктор Водолацький, представник на Донбасі – В. Лісіцин.
Так, найманцям за участь у бойових діях в Сирії пропонується оплата в розмірі близько 300 тисяч рублів (близько 5350 доларів).