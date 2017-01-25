ФСБ затримала у Криму адвоката Полозова, – журналіст

Російського адвоката Миколу Полозова затримали в окупованому Криму та везуть на допит в управління ФСБ РФ.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму Twitter.

"Адвоката Миколи Полозова затримали співробітники ФСБ у Криму. Шестеро осіб. Везуть в управління на допит. Слідчий Скрипка попереджав про привід для допиту в якості свідка у справі Ільмі Умерова", – написав він.

Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова — Антон Наумлюк (@antony_mon) 25 січня 2017 р.

Журналіст додав, що адвоката Полозова хочуть виключити зі справи Умерова в якості захисника. А для того, щоб Микола Полозов припинив роботу у Криму у справах кримських татар, його намагаються залякати.