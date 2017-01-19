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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Генпрокурор влаштував кадрову чистку через смертельну стрілянину в Олевську

13:42, сьогодні 819 Читать новость на русском
Місце події
Місце події / 24 Канал

Юрій Луценко звільнив заступника керівника прокуратури Коростеня, що на Житомирщині.

Окрім того, при Генпрокуратурі та Нацполіції створили робочу групу, яку буде розслідувати інцидент. В понеділок у місті Олевськ трапилась масова перестрілка між заїжджими та місцевими жителями. Внаслідок інциденту один чоловік помер, ще 5 були поранені.

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Поліція Житомирщини встановила 30 учасників сутички, частину з них затримали. А осіб, яких безпосередньо підозрюють у перестрілці, оголосили в розшук.

Нагадаємо, уночі проти 16 січня в Олевську на Житомирщині сталася масова перестрілка. Цей інцидент може бути пов'язаним з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Працівники Національної поліції України затримали більшість людей, причетних до стрілянини в Олевську Житомирської області.

Теги: Кримінал Поліція Жертви ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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