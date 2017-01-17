Геращенко показала, як можна таємно вийти із кабінету віце-спікера Ради

Щоб провести голосування за "диктаторські" закони 16 січня 2014 року тодішній віце-спікер комуніст Ігор Калєтнік вийшов із заблокованого кабінету до сесійної зали через таємний хід.
Про це розповіла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв'ю "Українській правді" і показала цей таємний вихід.
Вона пригадала, як тодішні опозиціонери блокували кабінет перед прийняттям "диктаторських законів".
І тут чуємо: а він уже веде сесію, і не розуміємо – як!? І тільки коли я сюди зайшла, виявила потаємний хід,
– розповіла Геращенко.
Фото: УП
Як з’ясувалося, у дальній кімнаті кабінету є сходи до невеличких дверей, за ними знову сходи, які ведуть на горище.
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