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Геращенко показала, як можна таємно вийти із кабінету віце-спікера Ради

13:34, сьогодні 696
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / Фото з Facebook

Щоб провести голосування за "диктаторські" закони 16 січня 2014 року тодішній віце-спікер комуніст Ігор Калєтнік вийшов із заблокованого кабінету до сесійної зали через таємний хід.

Про це розповіла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в інтерв'ю "Українській правді" і показала цей таємний вихід.

Вона пригадала, як тодішні опозиціонери блокували кабінет перед прийняттям "диктаторських законів".

І тут чуємо: а він уже веде сесію, і не розуміємо – як!? І тільки коли я сюди зайшла, виявила потаємний хід,
– розповіла Геращенко.

Фото: УП

Як з’ясувалося, у дальній кімнаті кабінету є сходи до невеличких дверей, за ними знову сходи, які ведуть на горище.

Читайте також: В ГПУ назвали підозрюваних у фальсифікації "диктаторських законів" 16 січня

Теги: Україна Політика Ірина Геращенко Верховна Рада
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