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Геращенко розкрила промовисту деталь щодо українських реформ, яка "дуже вразила Трампа"

00:00, сьогодні 722 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / nationalreview

За її словами, американського президента дуже вразила цифра у 5% ВВП, яку Україна виділяє на посилення армії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН. За її словами, іноземні партнери України зовсім інакше сприймають Україну та її проблеми після того, як особисто відвідують Донбас.

Мовляв, починають розуміти, в яких умовах Україна провадить реформи та як виживає економіка під час війни з таким потужним суперником.

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До речі, це дуже вразило президента США Дональда Трампа. Під час розмови президента України з ним у Білому домі, Порошенко сказав, що Україна 5% ВВП виділяє на армію: на модернізацію, реформу, утримання, захист країни. Трампа ця цифра вразила,
– сказала вона.

Також, Геращенко додала, що іноземні партнери часто самі обрубують тих, хто змальовує Україну в негативному світлі.

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Ми точно про одну країну говоримо? Я живу в Україні, я бачу зміни. Дорогенькі, не можна так. Ви про якусь Північну Корею нам розповідаєте, а не про країну, яка змінилася за ці три роки, яка при цьому протистоїть РФ,
– апелювали дипломати.

Теги: Новини політики Новини України АТО Дональд Трамп Реформи Ірина Геращенко
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