Герої не вмирають. Двох українських героїв провели в останню путь на Львівщині

На Львівщині попрощалися із бійцем батальйону "Київська Русь", який загинув на Світлодарській дузі, та з військовослужбовцем 24 бригади, якого не стало біля Попасної.

Боєць батальйону "Київська Русь" – Володимир Андрешків – отримав на фронті позивний "Жара" за веселу вдачу. Андрешків з початку війни пішов добровольцем, воював за Дебальцеве. Вже за рік його демобілізували. Однак у мирному житті не знайшов роботи, тому повернувся у свій батальйон вже за контрактом.

Поблизу Світлодарській дузі боєць потрапив під артобстріл. У бійця залишилось троє неповнолітніх синів.

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Військовослужбовець 24 бригади загинув 20 грудня біля Попасної, виконуючи бойове завдання. 47-річний чоловік був контрактником, в зоні АТО воював з березня цього року.

У бійця залишилась 70-річна матір. Прощались з ним родичі, друзі і бойові побратими у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали героя на Личаківському кладовищі.