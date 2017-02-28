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"Гіркі жнива" – стрічка, яка відкрила світу жахіття Голодомору

Зроблено в Україні 19:29, сьогодні 221 Читать новость на русском

Те, що для нас є однією з найболючіших сторінок в історії, для решти світу залишається невідомим. І хоча Сталіна вже неодноразово порівнювали з Гітлером, про його чи не найжорстокіший вчинок – умисний голод – говорять рідко.

Проте тепер про нього дізнаються більше. Продюсери фільму "Гіркі жнива" домовилися про показ стрічки одразу в 45 країнах світу.

Як не дивно, трагічні події стали відкриттям і для головних акторів – британців Саманти Баркс та Макса Айронса. Вони зізналися, що раніше ніколи не чули про голод в Україні 1932-33 років, тож відчували провину через своє незнання.

Готуючись до зйомок, актори настільки заглибились у тему, що тепер у кожному інтерв'ю готові розповідати глядачам деталі, які не увійшли до фільму.

Не відома точна кількість жертв, адже таких записів не велось. Натомість інформацію навмисно приховували. Лише з розпадом Союзу цю тему почали обговорювати. Тільки 24 країни визнали Голодомор, який по суті був геноцидом. За цей період штучний голодомор знищив від 2,5 до 7,5 мільйонів людей. Так, це був Сталін
– розповів в одному з інтерв'ю Айронс.

Розібратись у темі допоміг і канадський режисер українського походження Джордж Менделюк, який про Голодомор знає не з книжок. Його мати пережила ці події в Харкові й неодноразово розповідала про гори трупів на узбіччях.

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Та українські корені має не лише режисер. Продюсером фільму став Ян Ігнатович, який власне й виділив на зйомки 20 мільйонів доларів. Його батьки походили із Західної України, яка в той час була частиною Польщі. Після війни ці території увійшли до складу Радянського Союзу. Не бажаючи жити у країні зі Сталіним, родина емігрувала до Канади.

Сценарій написав Річард Бачинський-Гувер. Аби команду не звинуватили у пропаганді, працював над сценарієм разом з видатним істориком Орестом Субтельним.

Стрічка вже встигла отримати як схвальні, так і нищівні відгуки. Хтось схвалює героїчне зображення українців, дехто критикує за надмірну любовну лінію та фактологічні неточності.

Як би там не було, але це перша спроба настільки масштабно зобразити Голодомор для масового глядача.

Команда ж й надалі планує знайомити світ з українською історією. Наступною роботою Менделюка стане мюзикл "The Play", що розповість про сім'ю, яка врятувалась від Голодомору й переїхала до Канади.

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Теги: Зроблено в Україні Кіно Історія Голодомор
Джерело: 24 Канал
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