Голландія може вийти з Євросоюзу – думка експерта

15 березня проходять вибори до нижчої палати парламенту та прем'єр-міністра Голландії. Але результати можуть вплинути не тільки на внутрішню політику країни, але і на геополітику Євросоюзу загалом.

Саме через це "Європа все одно мало не труситься під час голландських виборів", як пише експерт з міжнародних питань, Борис Немировський, у своїй статті "Голландське опудало для України".

Серед фаворитів виділилися два кандидати: чинний прем'єр-міністр Марк Рютте та "друг Путіна" Герт Вільдерс. Якщо переможе Рютте, то у Європи є шанс на те, що нічого суттєво не зміниться. А от у випадку перемоги Вільдерса – Нідерланди можуть вийти зі складу ЄС. Більше того, "перемога його партії може стати "стартовим пострілом" для успіхів інших, таких самих антиєвропейців в Європі, яким є Вільдерс: "Національного фронту" у Франції, "Альтернативи для Німеччини" у ФРН тощо", – як пише Немировський.

Всі побоюються, що таке розхитування спричинить в Європі "ефект доміно": підштовхне до перемоги Марін Ле Пен у Франції, що, за словами французького єврокомісара П'єра Московічі, було б "кінцем Європи, яку ми знаємо", – наголошує експерт.

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