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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Голос Америки. Новий радник Трампа, який готував армію США до протистояння з Росією

Голос Америки 00:51, сьогодні 156 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми Голос Америки – Президент Трамп обрав нового радника з питань національної безпеки – генерала Герберта Реймонда Макмастера. Ця людина до призначення займалась адаптацією американської армії до методів гібридної війни, яку використовує Росія.

Також у випусук:

США проти визнання Росією паспортів, виданих фейковими "ЛНР" та "ДНР". Це суперечить мирному процесу. Про це заявила представниця США в ООН Ніккі Хейлі.

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр в ООН назвав конфлікт в Україні найбільшим джерелом напруження і нестабільності в Європі.

Теги: Політика США Дональд Трамп Голос Америки Павло Клімкін ООН ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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