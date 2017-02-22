Голос Америки. Новий радник Трампа, який готував армію США до протистояння з Росією
Голос Америки 00:51, сьогодні 156 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми Голос Америки – Президент Трамп обрав нового радника з питань національної безпеки – генерала Герберта Реймонда Макмастера. Ця людина до призначення займалась адаптацією американської армії до методів гібридної війни, яку використовує Росія.
Також у випусук:
США проти визнання Росією паспортів, виданих фейковими "ЛНР" та "ДНР". Це суперечить мирному процесу. Про це заявила представниця США в ООН Ніккі Хейлі.
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр в ООН назвав конфлікт в Україні найбільшим джерелом напруження і нестабільності в Європі.
Джерело: 24 Канал
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