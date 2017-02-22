Голос Америки. Новий радник Трампа, який готував армію США до протистояння з Росією

У свіжому випуску програми Голос Америки – Президент Трамп обрав нового радника з питань національної безпеки – генерала Герберта Реймонда Макмастера. Ця людина до призначення займалась адаптацією американської армії до методів гібридної війни, яку використовує Росія.

Також у випусук: США проти визнання Росією паспортів, виданих фейковими "ЛНР" та "ДНР". Це суперечить мирному процесу. Про це заявила представниця США в ООН Ніккі Хейлі. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр в ООН назвав конфлікт в Україні найбільшим джерелом напруження і нестабільності в Європі.

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