Голос Америки. Трамп може звільнити свого радника через зв'язки з РФ
Голос Америки 23:46, 13 лютого 465 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп планує звільнити радника з питань національної безпеки Майкла Фліна через його суперечливі зв'язки з Росією.
Також у випуску:
Дональд Трамп зустрічається з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Джерело: 24 Канал
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