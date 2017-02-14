Голос Америки. Трамп може звільнити свого радника через зв'язки з РФ

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп планує звільнити радника з питань національної безпеки Майкла Фліна через його суперечливі зв'язки з Росією.

Також у випуску: Дональд Трамп зустрічається з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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