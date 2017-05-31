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Голос Америки. Трамп роздратований поведінкою Німеччини

Голос Америки 23:46, 30 травня 296 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – напруження у стосунках з Німеччиною, які президент Обама називав найбільшим союзником США, стало одним із підсумків першого міжнародного турне президента США Трампа. У своєму Twitter Трамп поділився своїм роздратуванням щодо торгового дисбалансу між двома країнами.

Також у випуску:

Як німецькі дипломати відреагували на критику зі сторони Трампа.

Як студентів Стенфорда вчать на курсі "Технології для безпеки" допомагати американським військовим.

Теги: Політика Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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