Голос Америки. Трамп роздратований поведінкою Німеччини

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – напруження у стосунках з Німеччиною, які президент Обама називав найбільшим союзником США, стало одним із підсумків першого міжнародного турне президента США Трампа. У своєму Twitter Трамп поділився своїм роздратуванням щодо торгового дисбалансу між двома країнами.

Також у випуску: Як німецькі дипломати відреагували на критику зі сторони Трампа. Як студентів Стенфорда вчать на курсі "Технології для безпеки" допомагати американським військовим.

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