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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Голос Америки. Трамп заявив, що він не знає, що відбувається на Донбасі

Голос Америки 00:32, сьогодні 204 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп у своєму великому інтерв'ю американському телеканалу заявив, що він не знає, що відбувається на сході України та чи справді Кремль контролює терористів.

Також у випуску:

Нова хвиля баталій навколо правління Трампа.

Продовження скандалу щодо міграційного закону в США.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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