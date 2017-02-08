Голос Америки. Трамп заявив, що він не знає, що відбувається на Донбасі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп у своєму великому інтерв'ю американському телеканалу заявив, що він не знає, що відбувається на сході України та чи справді Кремль контролює терористів.

Також у випуску: Нова хвиля баталій навколо правління Трампа. Продовження скандалу щодо міграційного закону в США.

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