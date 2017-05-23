Голос Америки. У Вашингтоні пройшов український марш за свободу

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Цього разу до ходи за Україну приєдналося і багато американців, які вважають обов'язком США виконати зобов'язання Будапестського меморандому і захисти Україну.

Також у випуску: Чи назвав президент Трамп під час зустрічі з росіянами екс-директора ФБР божевільним? – конгресмени вимагають пояснень.

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