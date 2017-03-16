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Головні новини 16 березня: об'єднання трьох партій та антикорупційний скандал

22:04, сьогодні 786 Читать новость на русском
Об'єднання трьох партій
Об'єднання трьох партій / Фото з Facebook

Три українські партії заявили про об’єднання. У четвер відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету ВР, під час якого внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ кандидатуру англійця Найджела Брауна. За Романа Насірова внесли заставу.

Об’єднання партій

16 березня політичні партії правого скерування ВО "Свобода", "Національний корпус" (колишній "Азов") і "Правий сектор" підписали документ про об'єднання. Тепер вони називаються "Національний маніфест".

"Ми зібралися, щоб задекларувати українській нації: є консолідована сила українських націоналістів, і ми не дамо грабувати державу. Ми не дамо баригам і олігархам знищити Україну. Ми не дамо Москві чи будь-кому іншому забирати нашу територію і змінювати нашу державну карту", – зазначається в заяві "Свободи".

У планах об'єднання: створення Балто-Чорноморського Союзу; повернути ядерний статус України; розірвати дипломатичні відносини з Росією; дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю; посилити кримінальну відповідальність за корупцію; вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією; створити єдину помісну церкву; запровадити процедуру імпічменту Президента України та відкликання депутатів; ввести виборність суддів і місцевих чиновників.

Антикорупційний скандал

Також у четвер під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради, під час якого на роль "незалежного" аудитора НАБУ внесли кандидатуру одіозного британця Найджела Брауна.

Про це повідомила депутат Світлана Заліщук, додавши, що рішення має бути оскаржене в суді.

Засідання було фейковим. Легітимне мало би відбутися через 24 години після інформування усіх членів комітету, таким чином не раніше завтра 9:15,
– зазначила вона.

Центр Протидії Корупції оприлюднив прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.

Згідно з даними Центру, це влаштували Татьяна Рычкова (БПП), Ігор Артюшенко (БПП), Михайло Ланьо (БПП), Іван Мельничук(БПП), Олег Барна (БПП), Андрій Немировський (БПП), Артем Ільюк (БПП), Юрій Буглак (Народний фронт), Костянтин Матейченко (Народний фронт), Юрій Савчук (Народний фронт), Юрій Тимошенко (Народний фронт), Сергій Дунаєв (Опоблок) та Іван Мирний (Опоблок).

Планувалося, що Найджел Браун стане "кишеньковим" Порошенковим голосом у НАБУ, а відтак – антикорупційне бюро перестане бути незалежним. І більше не зможе перешкоджати "насіровим і Ко". На щастя, на скандальне рішення у посіпак Порошенка в парламенті не вистачило голосів.

Про це у своїй трансляції із сесійної зали у Facebook сповістив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

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Ви бачили, скільки було депутатів: 112 від БПП, були депутати від "Волі народу" і "Відродження". Але все одно не вистачило голосів, кнопкодави не наважились працювати і зараз питання знято з розгляду. Воно не було включено в порядок денний,
– підсумував свою трансляцію Лещенко.

Застава за Насірова

Дружина фіскала Романа Насірова Катерина Глімбовська внесла заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Вже сьогодні або завтра вранці, 17 березня, його мають відпустити.

Українські квоти

Рада схвалила першому читанні закон про 75% української мови на телебаченні. Законопроект встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні. Квоти стосуються проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення квота 50% у ці ж часові проміжки.

За законопроект №5313 проголосували 244 депутати.

Крім того, у проект закону внесуть поправку, згідно з якою кримськотатарська мова матиме такі ж права на телеканалах, як і українська.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова НАБУ Правий сектор ВО "Свобода" Верховна Рада Блок Петра Порошенка Скандал
Джерело: 24 Канал
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