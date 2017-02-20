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Головні новини 20 лютого: Смерть рупора Кремля, жалоба за Небесною сотнею

22:13, сьогодні 836 Читать новость на русском
Віталія Чуркіна всі пам'ятатимуть таким
Віталія Чуркіна всі пам'ятатимуть таким / Getty Images

Увечері 20 лютого в Нью-Йорку пішов із життя постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін, в Україні відбулася загальнонаціональна жалоба за загиблими під час Євромайдану.

Помер Чуркін

Пішов на той світ постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Сталося це за день до 65 дня народження рупора Кремля.

Чуркіну стало погано вранці, коли він прибув до будівлі Постійної місії Росії в ООН у Нью-Йорку. Медики, яких викликали на місце події госпіталізували його у вкрай важкому стані в одну з лікарень міста.

Однією з причин смерті називаються проблеми з серцем.

3 роки Євромайдану

Саме 20 лютого 3 роки тому відбулися розстріли на Майдані. У той трагічний день своє життя поклали активісти Євромайдану, який зараз називають Революцією Гідності. Їх було цинічно розстріляно просто у центрі столиці.

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Зауважимо, що на Майдані, зокрема на алеї Героїв Небесної сотні, зібралося кілька сотень людей, які покладали квіти, запалювали лампадки та молилися.

Вшановували Героїв у Михайлівському соборі, де можна було помітити і високопосадовців, зокрема президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Сутички у Києві

Напередодні увечері в Києві під стінами Адміністрації Президента зібралися люди, що підтримують блокаду Донбасу та спробували встановити кілька наметів, однак поліції спробували їм завадити. Зауважимо, що серед протестувальників були нардепи Семен Семенченко і Єгор Соболєв.

У результаті між активістами і правоохоронцями, яких, до слова, було дуже багато виникли сутички. Як наслідок, працівниця поліції отримала поранення, а п'ятьох мітингувальників затримали, серед яких командир ОУН Микола Коханівський, щоправда потім всіх звільнили.

Вже 20 лютого правоохоронців зібралося не менше та вони підтягнули навіть водомет, однак все минулося спокійно.

Що з погодою?

На 21 лютого синоптики прогнозують кардинальну зміну погоди: дощі і сильний вітер. Сильні дощі, зокрема, заллють західні та північні області, місцями можливий мокрий сніг.

Також не варто забувати і про брили снігу, які падають з дахів. Внаслідок цього у Львові загинула жінка, а в Києві потрощило машини.

Теги: Новини Росії Політика Євромайдан Україна Віталій Чуркін ООН Небесна сотня Сутички Сутички в Києві Київ Погода
Джерело: 24 Канал
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