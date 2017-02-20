Головні новини 20 лютого: Смерть рупора Кремля, жалоба за Небесною сотнею

Увечері 20 лютого в Нью-Йорку пішов із життя постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін, в Україні відбулася загальнонаціональна жалоба за загиблими під час Євромайдану.
Пішов на той світ постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Сталося це за день до 65 дня народження рупора Кремля.
Чуркіну стало погано вранці, коли він прибув до будівлі Постійної місії Росії в ООН у Нью-Йорку. Медики, яких викликали на місце події госпіталізували його у вкрай важкому стані в одну з лікарень міста.
Однією з причин смерті називаються проблеми з серцем.
Саме 20 лютого 3 роки тому відбулися розстріли на Майдані. У той трагічний день своє життя поклали активісти Євромайдану, який зараз називають Революцією Гідності. Їх було цинічно розстріляно просто у центрі столиці.
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Зауважимо, що на Майдані, зокрема на алеї Героїв Небесної сотні, зібралося кілька сотень людей, які покладали квіти, запалювали лампадки та молилися.
Вшановували Героїв у Михайлівському соборі, де можна було помітити і високопосадовців, зокрема президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Напередодні увечері в Києві під стінами Адміністрації Президента зібралися люди, що підтримують блокаду Донбасу та спробували встановити кілька наметів, однак поліції спробували їм завадити. Зауважимо, що серед протестувальників були нардепи Семен Семенченко і Єгор Соболєв.
У результаті між активістами і правоохоронцями, яких, до слова, було дуже багато виникли сутички. Як наслідок, працівниця поліції отримала поранення, а п'ятьох мітингувальників затримали, серед яких командир ОУН Микола Коханівський, щоправда потім всіх звільнили.
Вже 20 лютого правоохоронців зібралося не менше та вони підтягнули навіть водомет, однак все минулося спокійно.
На 21 лютого синоптики прогнозують кардинальну зміну погоди: дощі і сильний вітер. Сильні дощі, зокрема, заллють західні та північні області, місцями можливий мокрий сніг.
Також не варто забувати і про брили снігу, які падають з дахів. Внаслідок цього у Львові загинула жінка, а в Києві потрощило машини.