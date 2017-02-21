Головні новини 21 лютого: Одіозна заява Артеменка, екстрадиція та затримання Фірташа

Нардеп Андрій Артеменко відзначився одіозною заявою про переговори з бойовиками Донбасу. Після рішення австрійського суду про екстрадицію Дмитра Фірташа в США, бізнесмена затримала поліція.

Заява Артеменка

Нардеп Андрій Артеменко, коментуючи свою скандальну ініціативу щодо здачі в "оренду" Крим в обмін на мир між Україною та Росією, заявив, що Україна повинна вести переговори не лише з Росією, а й з бойовиками "ДНР" та "ЛНР".

Я не уявляю, як їх (представників псевдореспублік) сьогодні відірвати від історії. Це громадяни України, які мають українські паспорти. Це громадяни, які з тих чи інших обставин поза правовим полем. І наші дії (блокада, будівництво парканів), і бездіяльності, які сьогодні відбуваються, не підштовхнуть їх до того, щоб проголосувати за повернення в Україну. Ця робота вимагає зусиль і доброї волі,

– заявив Артеменко.

Проти Артменка прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження за державну зраду. Як йдеться в тексті документа, надрепа звинувачують у тому, що він допомагав Росії проводити "підривну діяльність" проти України.

На брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко спрогнозував, що "з великою долею вірогідності" до Верховної Ради внесуть подання на зняття недоторканності з Артеменка.

Затримання Фірташа

Австрійський суд прийняв рішення дозволити екстрадицію українського бізнесмена в США. Там йому загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна.

Після завершення суду над олігархом Дмитром Фірташем в Австрії його затримала поліція.

#Firtash has just been detained in the courthouse by Austrian police. Lawyers confirm he is now in custody. pic.twitter.com/Ip7LiPvCsx — Simon Shuster (@shustry) 21 февраля 2017 г.

Проте згодом виявилось, що затримання Фірташа не пов’язане зі справою про екстрадицію до США. Австрійська поліція затримала його за ордером, який надала Іспанія.

В мережі бурхливо відреагували на екстрадицію одіозного олігарха.

А он хотел бы жить на Манхэттене, но будет жить в федеральной тюрьме. Виза на 50 лет. Правда дорогая. Полная конфискация имущества. pic.twitter.com/QAUd0jUQlA — Кот Ученый (@TedTeddycat) 21 февраля 2017 г.

Недоторканність Савченко

Нардеп Надія Савченко заявила, що знімає з себе депутатську недоторканість. Але чи то просто незнання законів, чи відвертий популізм лише вчергове осоромили нардепа.

Адже згідно з законом, є лише один спосіб зняти недоторканність з депутата – це подання генпрокурора до Верховної Ради з зверненням про згоду на залучення нардепа до кримінальної відповідальності.

Вимоги блокадників Донбасу

Прибічники блокади торгівлі з окупованим Донбасом висунули свої вимоги до Володимира Гройсмана. Актвісти вимагають негайно звільненити полонених і прийняти закон, який забороняє торгівлю з непідконтрольними районами Донбасу.

У відповідь блокувальникам Гройсман заявив, що уряд має чіткий план, що робити для енергонезалежності України. Прем’єр зауважив, що Україна вже понад рік не купує газу у Росії.

На сьогодні близько 450 днів ми живемо без російського газу. Ми імпортуємо газ від наших європейських партнерів. Я це пояснював тим, хто блокує. В чому сьогодні полягає ризик? В тому, що Україна у перспективі може отримати віялові відключення, а таким чином може опинитися під загрозою зростання національної економіки,

– сказав Володимир Гройсман.