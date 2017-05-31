Головні новини 31 травня: помер Любомир Гузар, у Гройсмана анонсували збільшення зарплат

Помер Любомир Гузар

31 травня о 18:30 відійшов у вічність Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Причиною стала важка недуга.

Востаннє колишній глава УГКЦ виступив березні 2017 року. Тоді у стінах Верховної Ради він виголосив промову з нагоди 100-річчя Української революції.

Блаженнійший Любомир Гузар упродовж багатьох років залишався беззаперечним моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та людей, далеких від релігійного життя.

Як відомі українці тужать за Блаженнійшим читайте за посиланням.

Відставка Стеця

Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики України. Причиною такого рішення стало погане самопочуття міністра.

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", – прокоментував рішення Юрія Стеця держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

На момент написання заяви Юрій Стець перебував у лікарні.

"На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров'я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу", – так відреагував на заяву про відставку прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зарплати зростуть

31 травня Кабінет міністрів переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати в Україні. Зокрема, Уряд переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати з 5988 гривень до 7104 гривень.

Тобто вже найближчим часом в українців знову мають зрости зарплати.

Журналісти 24tv.ua з’ясували, що найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень. Цікава інфографіка за посиланням.