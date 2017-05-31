23:13
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 31 травня: помер Любомир Гузар, у Гройсмана анонсували збільшення зарплат

22:25, сьогодні 582 Читать новость на русском
Головні новини 31 травня
Головні новини 31 травня / 24 Канал

На 85 році життя помер Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Гройсман пообіцяв суттєве підняття зарплат. Міністр Юрій Стець подав у відставку.

Помер Любомир Гузар

31 травня о 18:30 відійшов у вічність Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Причиною стала важка недуга.

Востаннє колишній глава УГКЦ виступив березні 2017 року. Тоді у стінах Верховної Ради він виголосив промову з нагоди 100-річчя Української революції.

Блаженнійший Любомир Гузар упродовж багатьох років залишався беззаперечним моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та людей, далеких від релігійного життя.

Як відомі українці тужать за Блаженнійшим читайте за посиланням.

Відставка Стеця

Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики України. Причиною такого рішення стало погане самопочуття міністра.

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", – прокоментував рішення Юрія Стеця держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

На момент написання заяви Юрій Стець перебував у лікарні.

"На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров'я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу", – так відреагував на заяву про відставку прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зарплати зростуть

31 травня Кабінет міністрів переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати в Україні. Зокрема, Уряд переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати з 5988 гривень до 7104 гривень.

Тобто вже найближчим часом в українців знову мають зрости зарплати.

Журналісти 24tv.ua з’ясували, що найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень. Цікава інфографіка за посиланням.

Теги: Україна Любомир Гузар Втрати Володимир Гройсман Юрій Стець Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дипломатическая война Трампа
сьогодні, 23:02 Дипломатическая война Трампа
Іван Яковина 91
Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
сьогодні, 22:02 Удар Путина по Сирии – это подавление комплексов после унижения в Версале
Злой Одессит 1937
Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
сьогодні, 21:21 Помер Любомир Гузар: відомі українці невимовно тужать за великою втратою
2525
На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
сьогодні, 21:01 На митниці обмежують ввезення товарів: кому панікувати, а кому – ні
Яніна Ткачук 2806
Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
сьогодні, 20:26 Пластун, філософ і кандидат на папський престол: ким був Любомир Гузар
1303
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Результати тестів деяких кандидатів до Верховного суду опублікували пізніше за інші
 6 березня , 15:11
Безпрецедентний психологічний тиск на "Самопоміч": депутату влаштували "похорон" під вікнами
 2 квітня , 19:37
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 сьогодні , 21:00
(Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
 1 червня , 09:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук