Гомофоби завадили закінчити Марш рівності в Одесі

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Сьогодні, 13 серпня, запланований на 10 годину Марш рівності в Одесі завершився на половині шляху.
Усіх учасників акції – їх було близько двохсот – вивезли автобусами під охороною поліції.
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Колона на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти центром міста, втім її рух заблокували противники маршу.
Марш рівності в Одесі
Здебільшого, це були представники правих організацій. Свою акцію вони назвали "За сімейні цінності".
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Поліція для уникнення сутичок зупинила парад. Активісти у відповідь влаштували сидячий протест.
Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, близько 10 години на Приморському бульварі в Одесі стартував ЛГБТ-прайд. Одночасно з цієї акцією розпочалася ще одна – за традиційні цінності. Ще на стадії організації прайду в осередку "Правого сектора" в Одесі заявили, що хочуть зірвати захід. Власне, для того і задумувався "опозиційний марш" за сімейні цінності.