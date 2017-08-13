Гомофоби завадили закінчити Марш рівності в Одесі

Сьогодні, 13 серпня, запланований на 10 годину Марш рівності в Одесі завершився на половині шляху.

Усіх учасників акції – їх було близько двохсот – вивезли автобусами під охороною поліції.

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Колона на підтримку ЛГБТ-спільноти мала пройти центром міста, втім її рух заблокували противники маршу.

Марш рівності в Одесі

Здебільшого, це були представники правих організацій. Свою акцію вони назвали "За сімейні цінності".

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

#одеса #лгбт дівчину, яку пропустили як журналіста, почала кричати образи і її відвели до анти-лгбт. На відео мат, 18+ pic.twitter.com/yo4wAH7i4c — Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2017 г.

Поліція для уникнення сутичок зупинила парад. Активісти у відповідь влаштували сидячий протест.

#Одеса#ЛГБТ-активісти сіли і чекають посередині бульвару. Далі їх не пускає поліція, щоб уникнути конфлікту з учасниками іншої акції pic.twitter.com/ioIDOpS8J6 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2017 г.

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, близько 10 години на Приморському бульварі в Одесі стартував ЛГБТ-прайд. Одночасно з цієї акцією розпочалася ще одна – за традиційні цінності. Ще на стадії організації прайду в осередку "Правого сектора" в Одесі заявили, що хочуть зірвати захід. Власне, для того і задумувався "опозиційний марш" за сімейні цінності.