Гонитва та стрілянина на вулицях міста: як у Дніпрі поліцейські затримували злочинця

Для того, щоб затримати викрадача автомобілів, поліцейським з Дніпра довелося переслідувати його вулицями міста, а коли виникла небезпека для життя копа, патрульні застосовувати зброю.

Як повідомляється на сторінці Патрульної поліції Дніпра, інцидент трапився 22 січня. Близько 16:00 години до них надійшов виклик про викрадення автомобіля ВАЗ 21011. Згодом його побачили на одній з вулиць міста.

Транспортний засіб намагались зупинити за допомогою спецсигналів, втім, водій не реагував на вимоги, а потім збільшив швидкість. Патрульні попередили про застосування вогнепальної зброї для зупинки авто, адже водій створював загрозу життю та здоров’ю оточуючих громадян. Полісмени перекрили рух по вулиці Передовій, через те вимусили водія повернути на вулицю Моторну, де його заблокували службовими авто. Інспектори спробували затримати підозрюваного, але він почав рух заднім ходом та ледь на наїхав на офіцера поліції. Патрульні застосували вогнепальну зброю, та пошкодили авто. Проте громадян не зупинявся та зробив останню спробу втекти,

– йдеться в повідомленні поліції.

Покинувши пошкоджене авто, зловмисник намагався втекти, але його затримали патрульні.

В результаті події постраждалих немає, водія автомобіля ВАЗ 21011 доставили до Дніпровського відділку поліції ГУНП. На місце викликали слідчих.

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