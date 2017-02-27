Гонтарева зібралась у відставку, – ЗМІ

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева ще не написала заяви на звільнення, але повідомила про це складу правління.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела з оточення Президента України.

"Рішення по ній прийнято. Шукають нового главу. Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади", – повідомило джерело.

За словами співрозмовника видання у банківських колах, Гонтарева давно говорила, що "дико втомилася". Він додав, що її основним останнім завданням була націоналізація "Приватбанку" і професійно Валерія Гонтарева своє завдання у НБУ виконала.

В агентстві додали, що Гонтарева хоче повернутися у приватний сектор.

За інформацією видання, в якості кандидатів на посаду глави НБУ розглядають екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака і третього президента України Віктора Ющенка.

Зазначимо, Гонтарева очолила Нацбанк. 19 червня 2014 року.

Нагадаємо, 22 лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що глава Національного банку Валерія Гонтарева може покинути свій пост вже до середини квітня.