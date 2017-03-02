Гонтарева зробила заяву щодо своєї відставки

Глава Національного банку Валерія Гонтарева допустила можливість своєї відставки після 4-го траншу МВФ за програмою EFF, але пообіцяла попередити про неї за місяць.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Але ще раз підкреслюю, що офіційно Нацбанк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили. І все правління Нацбанку працює за дуже щільним графіком,

– наголосила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання про причини можливої відставки, очільниця НБУ навела приклад, коли напередодні батальйон "Азов" виставив під центральний входом в центробанк труну з її головою.

Якщо вся країна вважає це нормальною ситуацією, то так це і є,

– додала Гонтарева.

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