Горе-мати народила дитину і втекла з пологового будинку

На Сумщині добу шукали породіллю, яка залишила малюка у палаті і вистрибнула з вікна пологового будинку.

Покинуту новонароджену дитину знайшли співробітники пологового будинку.

Коли зайшли в палату, то виявили, що вікно відчинене. Це був перший поверх. Дитина знаходилась в палаті,

– розповіла заступниця головного лікаря пологового будинку Надія Дац.

Знайти втікачку було важко, адже під час реєстрації у пологовому будинку вона назвала чуже ім’я. Правильним був тільки номер телефону, який і допоміг поліцейським.

Згодом з'ясувалось, що у горе-матері уже є дворічна донька, яку вона виховує сама. Батько дітей поїхав на заробітки і знайшов там іншу жінку.

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Жінка нікому не розповідала про свою вагітність, бо думала, що її батько відмовиться від неї та від дитини. Натомість дідусь і бабуся новині про народження онука зраділи і пообіцяли допомагати з малюком.

Тим часом мама з дитиною наразі проходять останні процедури в лікарні і вже скоро поїдуть додому.