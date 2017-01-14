Горе-мати народила дитину і втекла з пологового будинку
На Сумщині добу шукали породіллю, яка залишила малюка у палаті і вистрибнула з вікна пологового будинку.
Покинуту новонароджену дитину знайшли співробітники пологового будинку.
Коли зайшли в палату, то виявили, що вікно відчинене. Це був перший поверх. Дитина знаходилась в палаті,
– розповіла заступниця головного лікаря пологового будинку Надія Дац.
Знайти втікачку було важко, адже під час реєстрації у пологовому будинку вона назвала чуже ім’я. Правильним був тільки номер телефону, який і допоміг поліцейським.
Згодом з'ясувалось, що у горе-матері уже є дворічна донька, яку вона виховує сама. Батько дітей поїхав на заробітки і знайшов там іншу жінку.
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Жінка нікому не розповідала про свою вагітність, бо думала, що її батько відмовиться від неї та від дитини. Натомість дідусь і бабуся новині про народження онука зраділи і пообіцяли допомагати з малюком.
Тим часом мама з дитиною наразі проходять останні процедури в лікарні і вже скоро поїдуть додому.
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