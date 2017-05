Горєла: В Україні недостатньо ментально дорослих менеджерів

Лілія Горєла – одна найдосвідченіших та найвідоміших менеджерів в українському маркетингу. І нам вона розповіла про те, як стати на крок ближче до секретів щастя і успіху.

Продюсер інтелектуальних проектів, експерт у сфері інтегрованих маркетингових комунікацій, бізнес-консалтер, співзасновник маркетингового холдингу OSD Group Лілія Горєла в інтерв'ю сайту "24" розповіла про те, з якими проблемами доводиться стикатися українським менеджерам, де шукати сили на їхні рішення і як при цьому зберегти в собі життя.

Судячи з інтерв'ю, Ваша сила – в м'якості. Все дуже спокійно, майже лагідно, але це натиск, чинити опір якому неможливо. Це так?

М'якість? Знаєте, в голові промайнуло: "О, так! Запитайте мого екс-чоловіка, що означає ця м'якість!". "Пухнастий танк" – так жартували про мене колеги. У мені, як і в інших, є багато граней, багато контекстів, в яких проявляюся по-різному. Є контексти, в яких я проявляю себе жорстко, безапеляційно і динамічно. Потім з цього контексту мені важко переключитися на ту, якою я себе люблю більше і якою б хотіла бути частіше: пластичною, врівноваженою, м'якою і делікатною.

Від природи я людина досить енергійна, проявлена, досить різка. Так, багато років я була дуже жорстким керівником, управляючи шляхом прямих розпоряджень. Ну, тому що "я ж точно знаю, як краще". Тому говорила: "Колеги, результат повинен бути таким, а процес – таким". Тільки останніми роками я почала пробувати інші моделі. Тоді, коли народилася дитина.

Дитина змінює?

Це змінює, якщо проживаєш своє батьківство в моменті, спостерігаєш за тим, що відбувається з тобою і дитиною. Тоді – це змінює назавжди. Але якщо свої успішні управлінські моделі переносиш на сім'ю і на дитину (а в успішних менеджерів це майже завжди так і відбувається), тоді це призводить до віддалення від дитини, заводить в екзистенційний глухий кут.

Слава Богу, я змогла помітити там щось інше, щось живе. Останні роки могла спостерігати за іншими людьми, які зі своїми дітьми були, проявлялися зовсім інакше. Ось це почало змінювати: спочатку – у взаємодії з дитиною, а звідти я вже змогла відштовхнутися і перенести це на все інше життя.

Момент усвідомлення – що вдома не треба так, як на роботі...

Чому не треба? Це ж так зручно! :)

І все ж, як Ви до цього усвідомлення прийшли?

Ніколи не розділяла будинок і роботу. По-перше, тому що був сімейний бізнес. По-друге, тому що є цілісне життя у всіх його проявах. Життя – це мікс. Якщо мікс гармонійний, яскравий, смачний і об'ємний – це щастя. Коли говорять, що ось тут – я працюю, а ось тут – живу... Мені це завжди здавалося штучним і важким. Немов натягуєш реальність на своє життя, а вона не натягується і сповзає.

Не поділяю життя і роботу. Поділяю контексти. Тут зараз – один контекст, в ньому ми можемо більше проявлятися в чомусь одному. В іншому контексті все буде інакше. Любити те, що робиш, і робити те, що любиш.

Знову ж таки, виходячи з інтерв'ю, здалося, що у Вас в останні кілька років дуже змістився акцент з людей, які Вас оточують, на себе. Це так?

Протягом останніх двох років, дійсно, визначала: ось це – моє, а це – не моє, це привнесене, ось це я люблю, ось це – не люблю, а це люблю, але не хочу, щоб воно було в моєму житті. Це було про те, якою я є насправді. Це – дозвіл бути собі собою.

Те, що дійсно змінилося в мені за останні два роки, – це ставлення до партнерів у бізнесі і проектах. Раніше від тих людей, які перебувають поруч, чекала якогось ідеального прояву всіх їхніх плюсів і максимального відходу від їхніх негативних сторін.

Тобто?

Я чекала, що, розуміючи свої негативні сторони, вони розуміють, що ці прояви шкодять їм і людям, які їх оточують, що вони працюють над тим, щоб цих проявів було менше. Дуже засмучувалася, коли мої партнери були в чомусь недосконалі. Я не готова була приймати їх у їхній слабкості і особливостях.

– Oh, you must think I'm a perfect idiot.

– Nobody is perfect.

Книга Філа Найта "Продавець взуття" була останньою краплею, що наповнила посудину прийняття, що так, люди можуть бути дуже-дуже недосконалі. Навіть най-найближчі. І що їхня недосконалість – прекрасна. І з цим можна миритися, це можна винести. Що моя клята педантичність може бути відсунута в сторону, що у нас може бути різна швидкість руху. Що якщо моєму партнерові у проекті потрібно більше часу на щось, то потрібно дати йому цей час, можна просто заспокоїтися і почекати.

Чому саме ця книга?

Вона про історію створення та розвитку "Найка". А для мене головною цінністю в книзі стала розповідь засновника про своїх партнерів – найближчих людей у його житті. Таких дивних, з усіма їхніми тарганами і неможливостями, навіть соціально-неприйнятними проявами. Це була найнеспортивніша команда найспортивнішого бренду. Але він "був з цим окей", він їх не змінював. Вони були кардинально різними, але разом могли робити велике. Хочу, щоб і в моєму житті було так. Мені здається, що за останній час я навчилася справлятися з собою, дозволяти іншим бути недосконалими, чекати їх або говорити, коли треба почекати мене, дозволяти собі говорити іншим, коли мені потрібно щось, а не справлятися самотужки.

У моїх партнерствах зараз ще з'явилося те, що ми можемо говорити один одному важливу правду. До кінця. Незручну, неприємну, місцями хворобливу. Але у формі, що не ранить, яка не зачіпає самолюбство і гідність один одного. Мені здавалося, що я це робила завжди. Але зараз це відбувається набагато спокійніше, глибше, чесніше. І не ранить. Ми можемо обговорювати ті питання, які кілька років тому я і не пробувала обговорювати. Зараз я розумію, що раніше у мене була колосальна кількість контролю, який повинен був просто з'їдати людей, які мене оточували. Довіра до життя і довіра до партнерів – це те, чого я навчилася зараз. Тому що там, де тінь, є сонце.

Ви перейшли від роботи в структурі до приватного консультування. Було складно?

Я перейшла з роботи топ-менеджером в холдингу на експертну роботу. Зараз – повертаюся до управління структурою – Школою менеджменту. Дійсно, процес переходу був складний. Але, коли руйнуються стіни, світогляд розширюється.

Так, мені довелося самій виконувати велику кількість роботи, яку давно не виконувала. З іншого боку, це зближує з проектом, з клієнтами. Це принесло певну користь, але це не зовсім мій формат. Для мене простіше і ефективніше керувати структурою, ніж особисто керувати проектом. Я працюю з людьми, люди виконують проекти.

З іншого боку, я запустила те, в чому дійсно сильна, – приватне консультування. Змогла реалізувати все те, що в мене вкладали мої вчителі. Те, що я прожила й інтегрувала в собі, практики, які я отримала, книги, які я вивчила. Під час роботи сам на сам в особистому консультуванні я відчуваю, що успішна, завдяки успіху моїх клієнтів. Відчувати, що корисна іншим, – це дуже солодко, на це навіть можна підсісти.

Ви вже підсіли?

Приватне консультування – це те, що у мене виходить добре. Те, що я прийняла як талант. Те, в чому я хороша для інших.

Останнім часом у мене багато клієнтів на терапію і коучинг з маркетингового середовища. В основному – з рекламних агентств. Маркетинг мене наздоганяє. Несподівано і креативно. Відчуваю себе неначе сталкером...