Грицак підтвердив, що Порошенко вночі приїжджав в СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що напередодні вночі президент Петро Порошенко разом з нардепом Ігорем Кононенком відвідував СБУ.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на питання про те, що робили Порошенко з Кононенком вночі у СБУ Грицак спробував віджартуватись

По-перше, у нас дуже смачна кава. І чому президент не може заїхати в СБУ – приїхав подивитися, як працює Служба, перевірив караули,

– сказав голова СБУ.

Грицак зізнався, що сам не знав про цей візит.

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"А якщо серйозно, то виникла нагальна необхідність поспілкуватись – він якраз проїжджав повз, от і заїхав. Я не бачу в цьому нічого крамольного", – наголосив глава безпекового відомства.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня кортеж президента Петра Порошенка помітили біля будівлі СБУ на вулиці Володимирській. Журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото, додавши, що, окрім президентського кортежу біля будівлі СБУ, було помічене також авто, яким користується нардеп від БПП Ігор Кононенко.