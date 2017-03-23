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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Гройсман оцінив масштаби нищення складу боєприпасів у Балаклії

17:47, сьогодні 45 Читать новость на русском
Гройсман закликає не повертатися в Балаклію. Ще зарано
Гройсман закликає не повертатися в Балаклію. Ще зарано / Getty Images

Станом на зараз територія складу боєприпасів поблизу Балаклії знищена приблизно на 50%.

Про це на брифінгу заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Глава уряду наголосив, що точніше оцінити збитки можна буде після, коли "інтенсивність спаде та вибухи локалізуються".

Гройсман преконаний, що інтенсивність вибухів зменшуватиметься, але протягом тижня перебувати тут буде небезпечно.

"Територія ще є дуже небезпечною, тому повертатись туди в домівки не потрібно. Ми бачимо сьогодні, що уражено біля половини самого арсеналу, ми бачимо, що нам потрібно ще декілька днів", – сказав прем'єр.

Він зазначив, що вибухи на складі боєприпасів можуть ще тривати від трьох до семи днів.

Гройсман додав, що ситуація перебуває під контролем Нацполіції, Нацгвардії та інших служб.

Читайте також: Гройсман озвучив ймовірні причини вибухів на складах боєприпасів у Балаклії

Прем’єр також очікує на запит від місцевої адміністрації про виділення коштів з резервного фонду КМУ.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня стався вибух на військових складах у Балаклії Харківської області.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що пожежа на військовому складі є диверсією. А причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.

Теги: Надзвичайні ситуації Вибух Вибух на військових складах у Балаклії Україна Володимир Гройсман Харків Політика
Джерело: 24 Канал
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