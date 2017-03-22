Гройсман пообіцяв виділити серйозні гроші на українські дороги

У 2017 році на ремонт українських доріг буде виділено близько 30 мільярдів гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Минулого року ми витратили на дороги за фактом 10 мільярдів гривень та загалом у багатьох областях ситуація була вже відчутною, але багато є нових доріг, які руйнуються, – я маю на увазі нові дороги за переліком, а не за якістю", – зазначив посадовець.

У той же час він додав, що цього року планується збільшити реальне фінансування доріг.

"Зараз потрібно швидше працювати над тим, щоб перейти і до ямкового ремонту, середнього ремонту та капітального ремонту. Ми в цьому році зможемо виділити близько 30 мільярдів гривень, які ми можемо направити на ремонт", – наголосив український прем’єр.

За словами чиновника, він особисто перевірятиме якість нових доріг.

Крім того, Гройман закликав побудувати відкритий процес тендерів і контролю якості за виконанням робіт.

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